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Осипова подала апелляцию на вынесенный ей повторно в Канзасе приговор

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Россиянка Богдана Осипова подала апелляцию на приговор, вынесенный ей повторно 8 января федеральным судом в американском штате Канзас. Такие данные содержатся в электронной базе суда, уведомление поступило во вторник, 12 января.

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Отмечается, что Осипова обратилась в апелляционный суд десятого округа США. В нем констатируется, что россиянка «уведомляет суд об апелляции на новый приговор».

Согласно решению федерального суда в Канзасе от 8 января, Осипова не обязана отбывать тюремное заключение, к которому ее приговорили ранее. При этом россиянку обязали запросить у властей РФ разрешения на возвращение ее детей в США, добиться их непосредственного приезда в страну.

Кроме того, в течение года Осипова будет находиться в США под надзором властей и не сможет покинуть страну, пишет ТАСС.

Осипова имеет и российское, и американское гражданство. В 2014 году она разъехалась со своим мужем-американцем Брайаном Мобли, забрала годовалую дочь и уехала в Россию. При этом она была беременна вторым ребенком.

В 2017 году женщина вернулась в Штаты улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из страны без согласия отца. Суд в Канзасе предписал ей привезти двух детей от Мобли в США из России, но она отказалась. В результате была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка, но и за якобы вымогательство у отца детей денег на их воспитание.

С учетом времени, проведенного под стражей в ожидании приговора, срок был сокращен до пяти лет. Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве, отказал в требованиях экс-супруга о погашении расходов на адвокатов, но и предписал вынести ей новый приговор по делу о похищении.

11 ноября 2020 года посольство России в Вашингтоне сообщило об освобождении Осиповой из тюрьмы.

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