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В Южной Корее разработан «умный» ошейник для определения эмоции собак

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В Южной Корее поступил в продажу «умный» ошейник для собак. С его помощью можно определить эмоции животного на основе его «голоса». Об этом во вторник, 12 января, сообщает агентство Reuters.

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По словам директора по маркетингу компании Petpuls, разработчика гаджета, Эндрю Гила, ошейник даст возможность владельцам собак понять своих питомцев. Девайс способен распознать пять эмоций: счастье, спокойствие, тревогу, злобу и грусть. Информацию об эмоциональном состоянии поступает в приложении на смартфоне.

Выявлять чувства животных позволяет специальный алгоритм, который был разработан на основе анализа более 10 тыс. записей лая 50 различных пород собак. Компания начала собирать данные в 2017 году, спустя три года работа была закончена. Устройство поступило в продажу в октябре 2020 года, его стоимость составляет $99.

«Я думал, что когда мы играем с собакой, она испытывает радость, а когда меня нет дома, она находится в тревоге. На самом деле оказалось, что она бывала зла, когда проигрывала мне, прямо как человек», — рассказал один из покупателей ошейника, хозяин бордер-колли.

Точность алгоритма проверил Сеульский национальный университет, согласно результатам их экспериментов, она составила 90%.

19 декабря Российской кинологической федерации (РКФ) обнародовала топ-10 самых популярных пород собак, которым отдавали предпочтение жители России в 2020 году.

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