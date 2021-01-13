В Южной Корее разработан «умный» ошейник для определения эмоции собак

В Южной Корее поступил в продажу «умный» ошейник для собак. С его помощью можно определить эмоции животного на основе его «голоса». Об этом во вторник, 12 января, сообщает агентство Reuters.

По словам директора по маркетингу компании Petpuls, разработчика гаджета, Эндрю Гила, ошейник даст возможность владельцам собак понять своих питомцев. Девайс способен распознать пять эмоций: счастье, спокойствие, тревогу, злобу и грусть. Информацию об эмоциональном состоянии поступает в приложении на смартфоне.

Выявлять чувства животных позволяет специальный алгоритм, который был разработан на основе анализа более 10 тыс. записей лая 50 различных пород собак. Компания начала собирать данные в 2017 году, спустя три года работа была закончена. Устройство поступило в продажу в октябре 2020 года, его стоимость составляет $99.

«Я думал, что когда мы играем с собакой, она испытывает радость, а когда меня нет дома, она находится в тревоге. На самом деле оказалось, что она бывала зла, когда проигрывала мне, прямо как человек», — рассказал один из покупателей ошейника, хозяин бордер-колли.

Точность алгоритма проверил Сеульский национальный университет, согласно результатам их экспериментов, она составила 90%.

19 декабря Российской кинологической федерации (РКФ) обнародовала топ-10 самых популярных пород собак, которым отдавали предпочтение жители России в 2020 году.