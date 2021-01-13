Трамп оценил риск своего отстранения

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что возможность задействования 25-й поправки к конституции об отстранении от власти представляет для него нулевой риск. Об этом он заявил во время выступления в штате Техас во вторник, 12 января.

По его словам, поправка вернется к Джозефу Байдену и его администрации. Он также призвал демократов быть «осторожнее с желаниями», так как надувательство с импичментом является «величайшей охотой на ведьм» в истории США, что вызовет разделение и невероятный гнев, пишет NBC News.

Трамп также пообещал, что он не смирится с передачей власти команде избранного президента Джо Байдена. Кроме того, Трамп считает, что право на свободу слова американцев в данный момент подвергается более жестким нападкам, чем когда бы то ни было раньше.

11 января Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям американской столицы для обеспечения безопасности перед инаугурацией избранного президента США Джозефа Байдена.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

На следующий день Трамп сообщил, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена.