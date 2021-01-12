Завод по производству пребиотиков откроют осенью в Липецкой области

В Данкове осенью 2021 года планируют запустить первый в России завод по производству пребиотиков из топинамбура ООО «ИстАгро Дон». Его мощность составит до 500 тонн в сутки, а годовой объем – до 15 тыс. тонн. Об этом сообщили в администрации Липецкой области.

Компания уже завершила этап инжиниринговых и проектных работ. Также на самой площадке смонтирована большая часть оборудования в зонах приемки, мойки, резки и диффузии сырья, передает ИА «Абирег».

Строительство завода планировалось еще семь лет назад, однако было заморожено из-за поиска источников финансирования. За это время стоимость проекта выросла более чем в два раза.