Дети пострадали при катании на ватрушках в Сортавале

Сотрудники Следственного комитета Карелии начали проверку по факту публикаций в СМИ информации о получении травм детьми при катании на ватрушках. Инцидент произошел в январе 2021 года.

По предварительным данным, несовершеннолетние получили травмы при катании на тюбингах на спуске с пешеходной дороги, расположенной около парка Ваккосалми в Сортавале. Позже выяснилось, что дети получили различные ушибы и переломы, передает ИА «Карелinform».

Ранее жительница Читы погибла в результате катания на горнолыжном комплексе «Гора Светлая». Несмотря на запрет, 38-летняя женщина на арендованном надувном тюбинге решила спуститься с горнолыжной трассы.