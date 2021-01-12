Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Помпео отменил визит в Европу после отказа чиновников ЕС встретиться с ним
Мир
Трамп назвал ситуацию с импичментом опасной для США
Мир
Эрдоган зарегистрировался в мессенджере Telegram
Мир
Сенаторов предупредили о штурме Капитолия во время инаугурации Байдена
Общество
СК начал проверку из-за массового отравления детей в Буйнакске
Мир
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии
Общество
Мишустин освободил от должности замминистра транспорта РФ Цветкова
Мир
Нидерланды продлили строгий карантин из-за COVID-19 до 9 февраля
Спорт
Сноубордистка Надыршина победила в параллельном слаломе в Австрии

Дети пострадали при катании на ватрушках в Сортавале

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Следственного комитета Карелии начали проверку по факту публикаций в СМИ информации о получении травм детьми при катании на ватрушках. Инцидент произошел в январе 2021 года.

По предварительным данным, несовершеннолетние получили травмы при катании на тюбингах на спуске с пешеходной дороги, расположенной около парка Ваккосалми в Сортавале. Позже выяснилось, что дети получили различные ушибы и переломы, передает ИА «Карелinform».

Ранее жительница Читы погибла в результате катания на горнолыжном комплексе «Гора Светлая». Несмотря на запрет, 38-летняя женщина на арендованном надувном тюбинге решила спуститься с горнолыжной трассы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021