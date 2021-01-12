Названа дата следующей встречи советников «нормандского формата»

Следующая встреча советников лидеров в «нормандском формате» пройдет 22 января, сообщили во вторник, 12 января, в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

«В данный момент объявлен перерыв, продолжение встречи на уровне политических советников — в пятницу, 22 января», — говорится в сообщении.

Консультации в Берлине длились более шести часов, советники обсудили «состояние выполнения договоренностей, достигнутых главами Германии, Франции, Украины и России во время саммита в Париже в декабре 2019 года».

«В частности, стороны коснулись всех вопросов повестки дня — от безопасности до гуманитарных. Дискуссия имела непростой, но конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. Во время встречи украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и необходимости усиления составляющей безопасности договоренностей», — сообщается в заявлении.

12 января в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по украинскому урегулированию. С российской стороны в них принял участие заместитель руководителя администрация президента России Дмитрий Козак. По его словам, переговоры были полезными, но окончательных решений пока не принято.

Предыдущая встреча политсоветников «четверки» состоялась 11 сентября 2020 года в Берлине. Москву также представлял Козак. Тогда по итогам встречи он также заявил об отсутствии прорывов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 декабря сообщил, что сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате можно будет обсуждать только после реализации договоренностей предыдущей встречи.

На последней встрече лидеров «четверки» 9 декабря 2019 года в Париже участники приняли итоговое заявление, в котором, в частности, выступили за установление перемирия в Донбассе, внесение в законодательство Украины поправок в соответствии с «формулой Штайнмайера» и закрепление особого статуса региона в конституции страны. Однако большая часть пунктов так и осталась нереализованной.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.