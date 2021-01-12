Помпео отменил визит в Европу после отказа чиновников ЕС встретиться с ним

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник, 12 января, отменил свою поездку в Европу из-за отказа главы МИД Люксембурга и высокопоставленных европейских официальных лиц с ним встретиться. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, глава Госдепартамента хотел провести встречу со своим коллегой в Люксембурге Жаном Ассельборном, а после этого с европейскими чиновниками и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Однако отказался от визита после того, как официальные лица в стране проявили нежелание вести с ним переговоры.

Агентство подчеркивает, что глава МИД Люксембурга после штурма Капитолия назвал президента США Дональда Трампа «преступником» и «политическим пироманом».

Ранее в этот день глава пресс-службы ведомства Морган Ортэгус заявила об отмене визита госсекретаря Майка Помпео в Бельгию 13-14 января, а также все другие поездки, чтобы обеспечить передачу власти команде избранного президента Джо Байдена.

В ведомстве настроены на «плавный и упорядоченный» переходный процесс, который завершится 20 января, в день инаугурации избранного президента США.

7 января конгресс США утвердил избрание Байдена президентом страны. Заседание проводилось на фоне протестов в Вашингтоне, в здание Капитолия ворвались сторонники Трампа и устроили беспорядки.