Школьников Ульяновской области рекомендовали оставить дома из-за мороза

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области рекомендует руководителям школ отменить 13 января занятия для учащихся с 1-го по 11-й класс. Причиной такого решения стал прогноз синоптиков о похолодании до 36 градусов.

Окончательный приказ об отмене занятий принимается каждой общеобразовательной организацией самостоятельно по согласованию с учредителем, отмечает ulpravda.ru.

Во вторник, 12 января, в Ульяновской области отмена занятий в школах была рекомендована для всех учеников с 1-го по 6-й класс.