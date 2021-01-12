Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Помпео отменил визит в Европу после отказа чиновников ЕС встретиться с ним
Мир
Трамп назвал ситуацию с импичментом опасной для США
Мир
Эрдоган зарегистрировался в мессенджере Telegram
Мир
Сенаторов предупредили о штурме Капитолия во время инаугурации Байдена
Общество
СК начал проверку из-за массового отравления детей в Буйнакске
Мир
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии
Общество
Мишустин освободил от должности замминистра транспорта РФ Цветкова
Мир
Нидерланды продлили строгий карантин из-за COVID-19 до 9 февраля
Спорт
Сноубордистка Надыршина победила в параллельном слаломе в Австрии
Сюжет:

США, Мексика и Канада продлили ограничения на границах из-за COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США, Мексика и Канада продлили введенные из-за COVID-19 ограничения на границах до 21 февраля. Об этом во вторник, 12 января, сообщило министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов.

Брат SARS-CoV-2: чем опасен вирус, из-за которого закрывают границы
Возможно, он появился у пациента с иммунодефицитом и хроническим COVID-19

«Для дальнейшего предотвращения распространения COVID США, Мексика и Канада продлят ограничения на необязательные поездки до 21 февраля», — говорится в сообщении министерства в Twitter.

19 ноября 2020 года Канада и США уже продлевали режим закрытия границ. Такое решение было принято на фоне роста числа заражений коронавирусной инфекцией.

Канадско-американская граница закрылась 21 марта. Запрещены все необязательные передвижения граждан двух стран, а также туристов. Как сообщил тогда премьер-министр Канады Джастин Трюдо, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного режима перемещения граждан через границу.

Канада и США имеют самую протяженную в мире сухопутную границу, ее длина составляет почти 9 тыс. км.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. Практически за год болезнь охватила 217 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021