США, Мексика и Канада продлили ограничения на границах из-за COVID-19

США, Мексика и Канада продлили введенные из-за COVID-19 ограничения на границах до 21 февраля. Об этом во вторник, 12 января, сообщило министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов.

«Для дальнейшего предотвращения распространения COVID США, Мексика и Канада продлят ограничения на необязательные поездки до 21 февраля», — говорится в сообщении министерства в Twitter.

19 ноября 2020 года Канада и США уже продлевали режим закрытия границ. Такое решение было принято на фоне роста числа заражений коронавирусной инфекцией.

Канадско-американская граница закрылась 21 марта. Запрещены все необязательные передвижения граждан двух стран, а также туристов. Как сообщил тогда премьер-министр Канады Джастин Трюдо, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного режима перемещения граждан через границу.

Канада и США имеют самую протяженную в мире сухопутную границу, ее длина составляет почти 9 тыс. км.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. Практически за год болезнь охватила 217 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.