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Трамп назвал опасной для США ситуацию с импичментом

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Действующий президент США Дональд Трамп назвал рассмотрение в Конгрессе вопроса об объявлении ему импичмента продолжением «охоты на ведьм». Об этом глава государства заявил перед отбытием в штат Техас во вторник, 12 января.

По его словам, вся эта ситуация «абсолютно нелепа». Он также заявил, что этот импичмент вызовет «невероятный гнев». Трамп добавил, что все это «ужасная вещь», которую делают демократы в Конгрессе США.

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Ранее палата представителей потребовала судебного обвинения в отношении политика. Ему вменяют организацию беспорядков в центре Вашингтона, пишет «Федеральное агентство новостей».

11 января Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям американской столицы для обеспечения безопасности перед инаугурацией избранного президента Джозефа Байдена.

Режим чрезвычайной ситуации продлится с 11 по 24 января 2021 года. Введение режима ЧС позволит федеральным властям выделить средства на оказание помощи столице в ускоренном режиме.

Ранее, 7 января, конгресс США утвердил избрание демократа Джозефа Байдена президентом США. Заседание проводилось на фоне протестов в Вашингтоне, в здание Капитолия ворвались сторонники Трампа и устроили беспорядки.

Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Четыре человека погибли в ходе беспорядков, позже скончался получивший тяжелые травмы полицейский. После случившегося демократы призвали отстранить республиканца от власти.

Инаугурация Байдена пройдет 20 января. В пятницу, 8 января, Трамп заявил, что не будет присутствовать на мероприятии. В этот же день Байден объявил об участии вице-президента Майка Пенса в церемонии.

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