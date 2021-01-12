Эрдоган показал подписчикам в Telegram фото с котом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 января опубликовал первый пост в своем Telegram-канале. Подписчиков турецкий лидер поприветствовал фотографией с котом.

На снимке кот находится на переднем плане, а турецкий лидер — на заднем.

«Спасибо, что подписались на наш канал в Telegram. Сегодня у нас также открылся новый канал на еще одной платформе — BIP. Выражаю вам свое уважение», — написал Эрдоган.

Канал турецкого лидера в Тelegram уже прошел процесс верификации со стороны администрации мессенджера и набрал более 50 тыс. подписчиков за первые 3,5 ч после регистрации. К 23:00 мск на Эрдогана подписаны более 99 тыс. пользователей Тelegram.

10 января администрация Эрдогана отказалась от использования WhatsApp в связи с тем, что 4 января мессенджер изменил условия использования, которые теперь предусматривают обязательную передачу пользователями своих данных в рекламную систему Facebook для анализа их привычек и вкусов.

В Турции люди массово переходят в мессенджер BIP. Как пишет агентство Аnadolu, платформа привлекла более 1,12 млн новых пользователей всего за 24 ч после обновления политики конфиденциальности WhatsApp.

Кроме того, жители Турции в знак протеста против нового пользовательского соглашения запустили в Twitter хештег #DeletingWhatsApp (УдаляемВатсап).