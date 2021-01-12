Первая платная дорога появится в Башкирии к 2024 году

В Башкирии разработали законопроект о введении платных дорог. Депутаты рассмотрят его на весенней сессии. По словам председателя Курултая Константина Толкачева, данная мера необходима для улучшения дорожной инфраструктуры и снижения аварийности.

Многие водители республики уже оценили преимущества платных трасс в других регионах РФ. Заплатив небольшую сумму, автомобилист получает возможность быстро и комфортно добраться до цели, добавил спикер парламента.

Как передает «МедиаКорСеть», нововведение будет способствовать развитию частного бизнеса. Планируется, что первая платная дорога в Башкирии появится к 2024 году и станет частью большого проекта «Восточный проезд».

