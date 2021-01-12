Число отравившихся в Буйнакске детей превысило 50 человек

Число отравившихся в дагестанском Буйнакске детей превысило отметку в 50 человек. Об этом во вторник, 12 января, сообщила администрация города в Instagram.

«Число отравившихся детей в Буйнакске перевалило за 50», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе регионального минздрава сообщали о 33 госпитализированных с признаками отравления детях в состоянии средней тяжести. Самому маленькому пациенту городской больницы два года, самому старшему — 13 лет.

Ранее в этот день Следственный комитет организовал проверку по факту отравления детей. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия в отношении должностных лиц, ответственных за функционирование водопроводных сетей и качество подаваемой населению воды.

Власти города призвали не пить воду из-под крана до выяснения подробностей случившегося и получения результатов экспертизы.

При этом подчеркивается, что связывать отравление детей с качеством питьевой воды пока преждевременно.