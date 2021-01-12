Всех прибывающих в США обяжут подтверждать отсутствие COVID-19

Пассажиры международных авиалиний, прибывающие в США, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус перед посадкой на рейс. Об этом сообщила во вторник, 12 января, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Как объяснил источник издания, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США намерены выпустить соответствующий указ 12 января. Он вступит в силу с 26 января.

В издании отметили, что на данный момент отрицательный тест на коронавирус должны предоставлять только прибывающие из Великобритании. Однако из-за обнаружения новых штаммов в других странах было принято решение об обязательном подтверждении отрицательного теста у всех прибывающих в страну.

В этот же день, 12 января, российские власти приняли решение о продлении приостановки авиасообщения с Великобританией до 1 февраля.

Из-за обнаружения нового штамма авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран.

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