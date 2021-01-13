Есть стечение обстоятельств, которые делают событие неизбежным. Скажем, богатый и не слишком успешный личный опыт, лучшая подруга, бутылка вина и вечер на море. Это однозначно закончится задушевной беседой о вероломных мужчинах, встреченных на жизненном пути (по крайней мере, о последнем из них). Или, например, когда население массово бежит вкладываться в финансовый актив, как это принято говорить, «на хаях» — он обязательно схлопнется.

Все праздничные дни, периодически отрываясь от салатов, мандаринов и сводок оперштаба по коронавирусу, наиболее прогрессивная часть общественности с интересом посматривала за ралли биткоина. Под занавес российских каникул он установил рекорд, превысив $40 тыс. Рост – в четыре раза за год. Забавно, что в момент появления новости об этом достижении на экране телевизора герой Гафта в «О бедном гусаре замолвите слово» предлагал Мерзяеву (экс-Мерзляеву) «взять биточек».

«Он вкусный», — уверял убеленный сединами полковник.

«Несомненно, — подумала я. — Цена и правда вкусная».

Вот и многочисленные аналитики, пророчившие взлет биткоину, гордо исполняли в соцсетях гимн своей прозорливости. «Мы же говорили, что вкусный и полетит, а вы, скептики, не верили». Некоторые сомневавшиеся, потирая покусанные локти, устремились в последний вагон. Чтобы, как пелось в одной песне, «всем рекордам дать звонкие свои имена».

А по утру 11 января они проснулись… Для того, в том числе, чтобы узнать, что криптовалюта, которая пухла как на дрожжах для новогодних пирогов, устремилась вниз. За два дня – минус почти 20%. И тут очередь злорадствовать пришла скептикам, которые упорно держались и не вложились в биткоин, невзирая на его достижения. Если пузырь надувают, то рано или поздно он лопнет. Особенно, если уже имел место такой опыт сокрушительного падения. Достаточно вспомнить, что первый впечатляющий рекорд в $20 тыс. «биток» поставил в конце 2017 года, а потом рухнул до $3,5 тыс.

Можно ли заработать на биткоине? Наверное, можно. Всем известны истории успеха майнеров, которые стояли вначале цепи. Сейчас самостоятельно добывать криптовалюту в принципе нереально. Существует множество бирж, которые предоставляют весь комплекс услуг, необходимый для спекуляций на криптовалюте. Наверное, при достаточном умении, хорошей нервной системе и склонности к анализу можно подзаработать на скачках курса.

Но для неквалифицированного инвестора «биток», на мой взгляд, инструмент слишком рискованный. Ведь как привыкли люди? Вложили деньги — и сели ждать, когда с небес свалится сверхдоходность. А есть и такие граждане, которых игра на криптовалюте затягивает как казино. Закрылись, потом купили опять. И так снова и снова. Вот только проблема биткоина в том, что он непредсказуем, волатилен, не обеспечен реальными активами. Да и с ликвидностью проблемы. Не забываем и о комиссиях, которые продавцы устанавливают, что называется, с потолка.

Однако основная проблема даже не в этом. Фактически биткоин никак не регулируется. Это не только параллельное средство платежа, которое изначально использовалось для сомнительных операций, но и параллельная реальность — виртуальная. Уже много лет идут споры о том, является ли биткоин финансовой пирамидой. С одной стороны, признаки имеются. Например, отсутствие реальных активов и обеспечение роста за счет денег новых участников. С другой, отсутствует такой признак как мошеннический умысел. В Америке, кстати, есть такое определение биткоина - великая виртуальная иллюзия.

Впрочем, любая иллюзия не рождается на пустом месте. Недаром последний взлет биткоина пришелся на коронавирусный кризис. Развитые страны пошли на беспрецедентные расходы для поддержки экономики и населения в период локдаунов. Те же США увеличивали расходы, а как следствие — госдолг. В апреле и мае он рос практически на триллион долларов ежемесячно. А к нынешнему моменту задолженность Америки приближается к $28 трлн.

Увеличение расходов эмитент основной мировой валюты традиционно привык решать выпуском необеспеченных долларов. И эту огромную массу нужно как-то нейтрализовать. Обычно активом для ослабления влияния усиленной эмиссии выступала нефть. Сейчас появились новые «нейтрализаторы» — в том числе биткоин. Так что в каком-то смысле криптовалюта – это отражение основных мировых валют.

Но вернемся к рискам отсутствия регулирования. Криптобиржа может просто закрыться. Достаточно вспомнить о крахе культовой площадки Mt.Gox, которая заявила о банкротстве в начале 2014 года, обвалив вместе с собой курс биткоина. При этом игроки не смогли вытащить свои деньги, а суды тянутся чуть ли не до сих пор.

Отсутствие регулирования, нужно сказать, не только повышенный риск, но и основа для неуемного роста криптовалют. Но все это, уверена, не будет длиться вечно. Многие мировые центробанки активно занялись созданием цифровых национальных валют. И этому процессу, можете не сомневаться, будет сопутствовать и введение регулирования крипторынка. Прощай, «анонимность». Прощай, «полная свобода». Привет, контроль и учет.

Что, в общем, и хорошо. Полная свобода порождает, в том числе, и новые дурные привычки. У инвесторов точно. Например, использование заемных денег для финансовых вложений. Сейчас многие биржи предоставляют «плечо» для операций с биткоином. Причем зачастую весьма широкое – до 10 раз от вложений. То есть человек начинает использовать кредит. Сложно сказать, смогут ли привлечь к исполнению обязательств заигравшихся, поскольку юристы вообще сомневаются, что «плечо» в криптовалюте может рассматриваться как долговое обязательство. Есть и сложности в судебному преследованию, учитывая, что биржи все-таки относятся к иностранным юрисдикциям. В любом случае, подарки в виде «плеча» могут дорого обойтись и самой бирже, и участникам торгов. Да и лиха беда начало.

На днях прочитала в Facebook пост, автор которого рассказал историю своего знакомого, решившего одарить на Новый год своее семейство лотерейными билетами с призовым фондом в два миллиарда рублей. И сначала потратил несколько тысяч рублей, но потом так увлекся, что даже заложил ПТС машины, участок и загородный дом, а также набрал по знакомым 800 тыс. рублей. В итоге «счастливое семейство» было обилечено на несколько миллионов рублей. Часть из них, конечно, выиграла. Но вернуть удалось всего 575 тыс. рублей. Выигрышем это назвать сложно даже при переизбытке злорадства.

Спросите, при чем тут лотерея, и каким образом ее можно сравнить с биткоином? Да очень, как мне кажется, похоже. То же вложение реальных денег в непонятный актив с непредсказуемым результатом.

Автор — журналист, обозреватель газеты «Известия»

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