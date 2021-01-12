Группа мужчин ожидает суда за убийство пяти косуль в Омской области

В Омской области группа мужчин ожидает суда за незаконную охоту и убийство пяти косуль на территории Исилькульского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что в августе 2020 года мужчин на внедорожнике заметили в лесу. Во время погони они избавились от трупов убитых животных, но охотинспекторам удалось задержать нарушителей, пишет ИА «Город55».

В машине были обнаружены два охотничьих ружья, одно из которых оказалось не зарегистрировано, боеприпасы, фара-видоискатель. По пути следования авто нашли пять убитых косуль.

Выяснилось, что мужчины отстреливали животных прямо из машины. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба».

Расследование дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения. Подозреваемые уже возместили 200 тыс. рублей ущерба, теперь им грозит штраф в размере 1 млн рублей или лишение свободы до пяти лет.