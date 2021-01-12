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СК начал проверку из-за массового отравления детей в Буйнакске

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Следственный комитет организовал проверку из-за массового отравления детей в дагестанском Буйнакске, сообщил «Известиям» 12 января старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК Республики Дагестан Расул Темирбеков.

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Уточняется, что сейчас в больнице находятся 34 ребенка, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Самому маленькому госпитализированному пациенту городской больницы два года, самому старшему — 13 лет.

По предварительным данным, причиной отравления детей могла стать загрязненная питьевая вода из-под крана.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия в отношении должностных лиц, ответственных за функционирование водопроводных сетей и качество подаваемой населению воды, уточнили в СК.

Ход и результаты проверки держит на контроле руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Анатолий Щуров.

По информации пресс-службы управления Роспотребнадзора по Дагестану, в Буйнакск для выяснения причин инцидента также прибыл главный санитарный врач по республике Николай Павлов, передает ТАСС.

Ранее в пресс-службе регионального минздрава сообщали о 33 госпитализированных с признаками отравления детях в состоянии средней тяжести.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в детской городской больнице, число пострадавших детей выросло до 36.

«Вчера с отравлением поступили 14 детей и сегодня — 22. Все дети находятся в состоянии средней степени тяжести, лишь один в тяжелом состоянии, так как у него обнаружена сопутствующая патология», — цитирует агентство собеседника.

Власти города призвали не пить воду из-под крана до выяснения подробностей случившегося и получения результатов экспертизы. При этом подчеркивается, что связывать отравление детей с качеством питьевой воды пока преждевременно.

В декабре стало известно, что 16 детей и два тренера отравились парами хлора в бассейне города Учалы в Башкирии.

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