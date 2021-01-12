Фестиваль бардовской песни пройдет в Калуге

XII фестиваль бардовской и туристской песни «Доставай гитары, барды!» пройдет в Калуге в феврале, сообщили в Областном молодежном центре.

К участию допускаются исполнители песен под гитару: авторы-исполнители, исполнители-солисты и коллективы: дуэты, ансамбли, работающие в жанре бардовской песни, в возрасте от 14 до 30 лет. Отборочный этап фестиваля запланирован на 18 февраля. Об этом пишет газета «Весть».

Авторская музыка, или бардовская музыка — песенный жанр, возникший в середине XX века в разных странах. Его отличительными особенностями являются совмещение в одном лице автора музыки, текста и исполнителя, гитарное сопровождение, приоритет значимости текста перед музыкой.