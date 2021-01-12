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Первый случай «южноафриканского» штамма коронавируса выявили в Германии

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Первый случай заражения «южноафриканским» штаммом коронавируса подтвердился в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии, сообщило во вторник, 12 января, министерство социальной политики и интеграции земли.

Штаммовое предупреждение: выявлен «российский» вариант коронавируса
Отечественная версия патогена относится к той же группе, что и «британская»

«Впервые мутировавший вариант B.1.351 был обнаружен в семье, которая прибыла в Баден-Вюртемберг из ЮАР 13 декабря 2020 года. Это первый известный случай в Германии», — говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным министерства, после прибытия из ЮАР семья находилась на карантине. Через пять дней все члены семьи сдали тесты на коронавирус, они оказались отрицательными. Однако через несколько дней у них появились легкие симптомы COVID-19.

Дополнительные лабораторные исследования подтвердили случай заражения штаммом из ЮАР. В настоящее время коронавирус выявлен у шести человек из трех домохозяйств.

Днем ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что в России, как и в Великобритании, распространяется свой уникальный штамм коронавируса, пока не обнаруженный.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря.

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