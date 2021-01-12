Экспедиция на Карскую астроблему состоится в Коми

В 2021 году геологи Коми научного центра УрО РАН планируют экспедицию на Карскую астроблему — ударный кратер на месте падения метеорита в 200 км от Воркуты. Об этом газете «Трибуна» рассказала доктор геолого-минералогических наук Татьяна Шумилова.

Карская астроблема является одной из крупнейших на Земле — 65 км в диаметре. Ей уже более 70 млн лет, отмечает ИА «Комиинформ».

«Будем изучать породы, которые образовались в самом эпицентре падения астероида, продолжим исследования импактных стекол по проекту РНФ. Думаю, получим интересный материал, — отметила Шумилова. — Карит является новой разновидностью импактного алмаза и ювелирной ценности не представляет. Но они могут стать хорошим подспорьем при исследовании состояния вещества, получаемого в экстремальных условиях».