Новый бассейн за 110 млн рублей построят в Котовске

В городе Котовск (Тамбовская область) планируют возвести бассейн стоимостью 110 млн рублей. Об этом глава города Алексей Плахотников сообщил перед Новым годом, информацию прокомментировал начальник управления по физкультуре и спорту области Михаил Белоусов.

«Теперь котовчанам не придется ездить в областной центр, чтобы поплавать, — современный бассейн будет построен в их городе. Это очень важно для развития массового спорта в регионе», — цитирует главу ведомства ИА «ОнлайнТамбов.ру».

До конца января будет объявлен тендер, само строительство начнется сразу после заключения соглашения с подрядчиком.

За последние пять лет на территории Тамбовской области построено 40 современных спортивных объектов, в том числе спортивно-тренировочный центр «Тамбов» — самый крупный в Центральном федеральном округе, а также катки, стадионы, футбольные поля.