Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Косачев назвал «помощь» Британии по Крыму политическим проектом
Мир
Поездку Помпео в Европу отменили для обеспечения передачи власти Байдену
Мир
Трамп назвал ситуацию с импичментом опасной для США
Мир
Эрдоган зарегистрировался в мессенджере Telegram
Мир
Сенаторов предупредили о штурме Капитолия во время инаугурации Байдена
Общество
СК начал проверку из-за массового отравления детей в Буйнакске
Мир
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии
Происшествия
Склад вторсырья загорелся в Екатеринбурге на площади 1,2 тыс. кв. м
Мир
Нидерланды продлили строгий карантин из-за COVID-19 до 9 февраля
Сюжет:

Косачев назвал «помощь» Британии по Крыму политическим проектом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский проект по «реинтеграции» Крыма является чисто политическим, без заявленных «гуманитарных» целей, заявил во вторник, 12 января, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — об отношениях с Украиной, изменениях в Конституции и коронавирусе

«Чисто политический проект, не имеющий ничего общего с заявляемыми «гуманитарными» целями. Изменение статуса Крыма в 2014 году было единственно возможным способом реальной защиты прав и свобод жителей полуострова от экстремистской националистической угрозы с территории Украины», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, в свою очередь, назвал словоблудием намерение Великобритании в отношении Крыма.

«Маловразумительное словоблудие, громкие лозунги и абсолютно непонятная стратегия, а, точнее, ее отсутствие. Британия четко намекает Киеву, что помощь в возвращении полуострова — всего лишь яркий плакат, закрывающий брешь в стене», — заявил он.

По мнению депутата, в скором времени появятся те, кто готов фиксировать в Крыму какие-то нарушения и «якобы желание крымских татар вернуться на Украину».

«Но в сегодняшней Украине подобные шоу в моде: сладкие обещания, эффектные лозунги, яркие картинки будущего, и британское предложение удачно вписалось в этот модный мейнстрим», — добавил Бальбек.

Ранее во вторник стало известно, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по «реинтеграции» Крыма в состав Украины.

Финансирование будет происходить в рамках программы «Открытое будущее», которая стартовала 1 января и продлится до 15 марта. Планируется «развитие реинтеграции Крыма и неподконтрольных правительству территорий» на востоке Украины, а также фиксация «нарушений прав человека» в этих регионах со стороны России и помощь «жертвам».

Финансирование проектов составит до £10 тыс. (около 1 млн рублей).

17 декабря 2020 года Евросоюз продлил до 31 июля 2021 года экономические санкции против России, введенные в 2014 году. Москва ввела контрсанкции.

Полуостров вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году, на котором за воссоединение с РФ проголосовало большинство жителей региона.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021