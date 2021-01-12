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Поездку Помпео в Европу отменили для обеспечения передачи власти Байдену

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Госдепартамент США отменил поездку госсекретаря Майка Помпео в Европу, чтобы обеспечить мирную передачу власти команде избранного президента страны Джо Байдена. Информация опубликована во вторник, 12 января, на официальном сайте ведомства.

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«Мы ожидаем от новой администрации плана, в котором будут определены кадровые должностные лица, остающиеся на ответственных постах на действующей основе до завершения процесса утверждения сенатом новых должностных лиц. В результате мы отменяем все запланированные поездки на эту неделю, включая поездку госсекретаря в Европу», — говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, госдепартамент активно участвует в мероприятиях по передаче власти администрации Байдена. В ведомстве настроены на «плавный и упорядоченный» переходный процесс, который завершится 20 января, в день инаугурации избранного президента США.

Ранее, 8 января, секретарь действующего президента США Дональда Трампа Кейли Макинани заявила о начале работы над передачей власти Байдену.

До этого, 7 января, врио главы Пентагона Кристофер Миллер сообщил, что передача власти Джо Байдену пройдет 20 января мирным путем.

В тот же день конгресс США утвердил избрание Байдена президентом страны. Заседание проводилось на фоне протестов в Вашингтоне, в здание Капитолия ворвались сторонники Трампа и устроили беспорядки.

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