Тело утонувшей восьмилетней девочки обнаружили в Астраханской области

В селе Ахтубинское Хараблинского района Астраханской области обнаружили тело девочки, утонувшей в водоеме. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Трагедия произошла накануне, 11 января, когда дети катались на санках на реке Ахтуба. Лед не выдержал и треснул, в воду провалилась восьмилетняя девочка, пишет «Астрахань-24».

В тот же день тело ребенка удалось найти и извлечь из воды. Его передали сотрудникам полиции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В конце декабря восьмилетняя школьница погибла при катании с ледяной горки в Нижнем Тагиле. На шее ребенка обнаружили борозду. Предварительно, смерть могла наступить после того, как веревка от санок обвилась вокруг горла девочки.