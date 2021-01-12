В Московской области родился мальчик весом почти 6 кг

В роддоме в Пушкино Московской области на свет появился мальчик весом 5740 г. Об этом сообщил 12 января минздрав региона.

Малыш стал вторым ребенком в семье.

«Богатыря» женщина родила сама, без осложнений, отметили в минздраве.

Мама и сын чувствуют себя хорошо, их выписали домой.

По словам акушера-гинеколога Рано Хаитовой, персонал роддома готовился к рождению крупного малыша. Однако вес новорожденного почти 6 кг все-таки удивил врачей.

В истории пушкинского роддома мальчик стал одним из самых крупных. Ранее, 12 лет назад, врачи путем операции кесарева сечения помогли появиться на свет малышу весом 6700 г.

В октябре прошлого года в Подмосковье родилась девочка-«богатырь».

Вес малышки, которую назвали Аминой, составил 5,3 кг, а рост — 58 см.