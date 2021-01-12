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В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии влияния мутаций COVID-19 на вакцинацию

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Мутации коронавируса не повлияют на диагностику и вакцинацию от COVID-19, так как известные на данный момент штаммы затрагивают лишь 0,1% генома вируса. Об этом сообщили во вторник, 12 января, в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«В геноме 30 тыс. нуклеотидов. Все изменения между штаммами укладываются в 0,1%. Это не повлияет ни на диагностику, ни на вакцины», — объяснила пресс-служба ведомства.

Ранее российские ученые Сколковского института науки и технологий (Сколтех) в соавторстве с исследователями Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, а также Первого государственного медицинского университета им. И.П. Павлова и НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева опубликовали препринт с описанием случая пациентки, внутри организма которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций. «Известия» писали об этом 12 января.

Пациентке, у которой обнаружены многочисленные мутации вируса, поставлен диагноз «неходжкинская диффузная B-клеточная лимфома IV стадии B» (злокачественное новообразование).

В этот же день врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил, как в организме россиянки смогли сформироваться 18 мутаций коронавируса. По словам врача, в организме людей, которые страдают от иммунодефицита, возникает больше мутаций коронавируса. Он объяснил, что чем меньше иммунных клеток в организме, тем меньше антител человек может вырабатывать.

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