Трамп назвал катастрофической ошибкой действия владельцев соцсетей

Крупные американские технологические компании, владеющие социальными сетями, совершают «катастрофическую ошибку» и представляют опасность, заявил во вторник, 12 января, президент США Дональд Трамп перед вылетом в Техас. Трансляцию его речи вело издание The Independent на своем YouTube-канале.

«Я думаю, крупные технологические компании делают нечто ужасное для нашей страны <...>. Я считаю, что это будет катастрофической ошибкой для них. Они разобщают <...>, они демонстрируют то, что я долгое время предсказывал», — сказал глава американского государства.

Он также призвал избегать насилия.

Ранее, 8 января, Twitter удалил аккаунт Трампа. Также заблокировали страницы действующего американского лидера Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

Ограничения работы Twitter-аккаунта американского лидера начались после публикации, в которой он призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, а после этого записал видеообращение с призывом сторонников разойтись. Социальная сеть заблокировала функцию ретвита поста с видеообращением, объяснив это «риском насилия».