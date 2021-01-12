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Трамп назвал катастрофической ошибкой действия владельцев соцсетей

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Крупные американские технологические компании, владеющие социальными сетями, совершают «катастрофическую ошибку» и представляют опасность, заявил во вторник, 12 января, президент США Дональд Трамп перед вылетом в Техас. Трансляцию его речи вело издание The Independent на своем YouTube-канале.

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«Я думаю, крупные технологические компании делают нечто ужасное для нашей страны <...>. Я считаю, что это будет катастрофической ошибкой для них. Они разобщают <...>, они демонстрируют то, что я долгое время предсказывал», — сказал глава американского государства.

Он также призвал избегать насилия.

Ранее, 8 января, Twitter удалил аккаунт Трампа. Также заблокировали страницы действующего американского лидера Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

Ограничения работы Twitter-аккаунта американского лидера начались после публикации, в которой он призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, а после этого записал видеообращение с призывом сторонников разойтись. Социальная сеть заблокировала функцию ретвита поста с видеообращением, объяснив это «риском насилия».

12 января акции социальной сети Twitter упали в цене почти на 11% на открытии первых торгов после блокировки аккаунта Трампа.
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