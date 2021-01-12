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Благоустройство парка «Швейцария» приостановлено в Нижнем Новгороде
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Благоустройство парка «Швейцария» приостановлено в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде из-за аномальных холодов часть работ в рамках благоустройства парка «Швейцария» придется приостановить. Об этом сообщили представители парка в Instagram. По словам заместителя начальника управления капитального ремонта ГК «ЕКС» Петра Седельникова, в целях соблюдения качества работ необходимо прекратить некоторые из них на время морозов. В частности, речь идет об укладке бетонных оснований под временные павильоны.

Специалисты подрядной организации провели траншеи под коммуникации, в ряде случаев траншеи проходят вблизи деревьев. Во избежание вымерзания корней траншеи на время закрыли грунтом, передает ИА «НьюсНН». В парке уточнили, что на работах по реставрации входных групп парка похолодание не отразится: сооружения укрыты пеноплексом и защитными пологами.

Напомним, в нижегородской «Швейцарии» появятся беседки, в том числе с видом на Оку. Недалеко от входа на остановке «Батумская» обустроят три новые оборудованные пикниковые площадки с покрытием из гравийного отсева, столами и скамейками. В парке появятся фонтан с овальной чашей и экошкола с прозрачными фасадами. Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что не стоит ждать окончания работ раньше срока. После завершения реконструкции в «Швейцарии» могут запретить курение и употребление алкоголя.

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