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РФ надеется на политическую волю новых властей США в вопросе продления ДСНВ
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РФ надеется на политическую волю новых властей США в вопросе продления ДСНВ

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Россия надеется, что новая американская администрация проявит политическую волю в вопросе продления ДСНВ. Об этом во вторник, 12 января, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

И СНВ здравствуйте: что ждет контроль над вооружениями в 2021 году
На продление единственного оставшегося договора из этой сферы у Москвы и Вашингтона остался месяц

«Шансы на достижение договоренности до истечения срока действия соглашения 5 февраля 2021 года еще остаются. Хотелось бы надеяться, что новая команда Белого дома продемонстрирует аналогичное стремление и проявит политическую волю», — отметил Антонов, выступая на телесеминаре Академии переговоров по контролю над вооружениями. Текст выступления разместили на странице посольства в Facebook.

Российский дипломат напомнил, что активизировавшиеся в 2020 году двусторонние контакты по продлению ДСНВ зашли в тупик.

«Наша позиция состоит в том, что любой верификационный режим должен полностью соответствовать предмету и охвату соответствующего соглашения по контролю над вооружениями. Именно об этом нам так и не удалось договориться с уходящей администрацией США», — сказал Антонов.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не стали продлевать договор в его нынешнем виде, хотя Россия несколько раз предлагала сделать это без предварительных условий.

«Для возобновления регулярного диалога требуется существенная политическая воля. Остается лишь ожидать, пока следующая администрация определиться с подходами к пролонгации Договора и контролю над вооружениями в целом», — заключил Антонов.

Накануне, 11 января, бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал РФ и США продлить СНВ-3 и изменить военные доктрины. Он напомнил, что в бытность у власти неоднократно встречался с Джо Байденом, который в ноябре победил на выборах президента США. По словам Горбачева, на посту сенатора демократ поддерживал все советско-американские договоренности по ядерному разоружению, а будучи вице-президентом Барака Обамы, поддержал договор СНВ-3. Кроме того, бывший советский лидер указал на необходимость вовлечения в переговоры других ядерных держав.

4 января Джек Салливан, которого Байден собирается назначить помощником по национальной безопасности, заявил, что обсуждение вопросов контроля над вооружениями и продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений отвечает интересам как России, так и США. Однако ранее РФ неоднократно призывала Штаты продлить соглашение, но в ответ Вашингтон выдвигал ряд условий, которые Москва считает неприемлемыми.

Срок действия ДСНВ истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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