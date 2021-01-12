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ФБР начало расследование из-за открытки с фразой «Путин сделал это!»

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Федеральное бюро расследований (ФБР) выясняет происхождение открытки, которую неизвестные отправили главе компании FireEye Кевину Мандиа. Организация занимается расследованием хакерской атаки на американские госучреждения и частные компании. В открытке содержатся фразы «Hey look Russians!» («Смотри, это русские!») и «Putin did it!» («Путин сделал это!»). Об этом сообщает Reuters.

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По данным агентства, в открытке также имеется логотип FireEye. Отмечается, что открытка ставит под сомнение способность компании в точности определить, что кибератаки исходят якобы от российского правительства. Источники Reuters 11 января предположили, что отправитель просто хотел запугать главу компании FireEye .

Собеседник агентства также предположил, что подобная тактика не похожа на «методику российской Службы внешней разведки», однако, по его словам, «времена быстро меняются».

По словам эксперта американского исследовательского центра Rand Corporation Тодда Хелмуса, он получил подобную открытку в 2019 году, после того как дал показания конгрессу о тактике российской дезинформации. Бывший сотрудник американской разведки, в свою очередь, рассказал, что открытка напомнила ему о методах киберкомандования США: они рассылали сообщения российским хакерам с надписью: «Берегись, мы видим тебя».

14 декабря The Washington Post сообщила, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, якобы долгое время внедряла вредоносное ПО в систему американских государственных учреждений и смогла получить доступ к системе министерства финансов США, Госдепа и еще более десятка ведомств.

При этом в Вашингтоне обвинили в случившемся Москву. Доказательств представлено не было. Россия обвинения категорически отвергла, отметив, что не имеет отношения к каким-либо киберпреступлениям.

Действующий президент США Дональд Трамп также скептически отнесся к обвинениям в адрес России. Он отметил, что СМИ в любой ситуации винят Москву. Кроме того, американский лидер выразил уверенность, что масштабы кибератаки преувеличены. По его мнению, за инцидентом может стоять Китай.

24 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения в адрес Москвы в хакерских атаках в США бездоказательными.

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