Pfizer допустила подачу заявки на регистрацию вакцины от COVID-19 в РФ

Американская фармацевтическая компания Pfizer допустила возможность подачи заявки на регистрацию в России своей вакцины от коронавируса, разработанной совместно с немецкой компанией BioNTech. Об этом заявили 12 января в пресс-службе Pfizer.

«Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против COVID-19 в Российской Федерации», — приводит «РИА Новости» сообщение фармкомпании.

Ранее в этот день «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что Россия в текущем году не планирует закупать вакцину Pfizer/BioNTech на госуровне. По данным агентства, американская фармкомпания не обращалась к российскому регулятору за сертификацией.

В пресс-службе Pfizer ответили, что ввоз препарата через частные невозможен, поставки допускаются только по заключенным госсоглашениям.

8 января российский сенатор Алексей Пушков усомнился в безопасности вакцины Pfizer/BioNTech, отметив, что она вызывает всё больше вопросов на фоне увеличивающегося количества смертей после вакцинации этим препаратом.

Ранее в январе стало известно о смерти медработницы в Португалии спустя двое суток после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech. Позднее после прививки скончался врач в американском штате Флорида. В Норвегии после вакцинации тем же препаратом умерли три человека.

Также известно о нескольких случаях заболевания COVID-19 после получения прививки Pfizer/BioNTech. В частности, в США коронавирус через некоторое время после вакцинации подтвердился у медбрата из Сан-Диего (штат Калифорния) и члена палаты представителей США, представителя Республиканской партии Кевина Брэйди. В Нью-Йорке у одного из медработников проявилась сильная аллергическая реакция после прививки этим препаратом.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от коронавируса. Любой желающий может сделать прививку препаратом «Спутник V» , который стал первой зарегистрированной в РФ и в мире вакциной от коронавируса. Разработали препарат в Центре имени Гамалеи. Итоговая эффективность вакцины составила 91,4%, в отношении тяжелых случаев — 100%.

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