Один пассажир погиб и один пострадал в ДТП на трассе Соль-Илецк–Акбулак

Под Соль-Илецком в Оренбургской области столкнулись две легковые машины. Погиб один человек, еще один получил травмы. Об этом сообщает региональное УМВД.

Авария произошла во вторник, 12 января, на трассе Соль-Илецк–Акбулак. По предварительным данным, «Лада Приора» выехала на встречную полосу и врезалась в Toyota Camry, сообщает РИА «Оренбуржье».

Обе машины получили серьезные повреждения, отечественную легковушку разорвало пополам.

В результате ДТП погиб один из пассажиров «Приоры». Еще один получил различные травмы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

11 января на 28-м км Новорижского шоссе в Подмосковье произошло серьезное ДТП с участием колонны военных автобусов. В нее врезался грузовик. В результате погибли четверо военнослужащих, 45 человек получили травмы.