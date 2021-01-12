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На Украине предложили России уйти из Донбасса по «золотому мосту»

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План совместных шагов для Трехсторонней контактной группы, который подготовила украинская сторона, является «золотым мостом» для России, чтобы уйти из Донбасса. Об этом сообщил во вторник, 12 января, советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в интервью Politeka.

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«Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход. Причем не просто уход, а уход с сохранением лица, снятием санкций за Донбасс — это блестящий выход для них. Но они на это не идут», — привели его слова на портале «Газета.ru»

Он добавил, что российская сторона избегает мирных инициатив по Донбассу, однако не хочет выходить из переговорного процесса.

«Иногда возникает ощущение, что им нужен процесс, а не результат, что они чего-то ждут», — предположил Арестович.

Ранее, 5 января, советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ заявил, что Украина устроит России «второй Афганистан» в случае военного конфликта между государствами.

В этот же день, депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал слова Арестовича безумием и неадекватностью. Он отметил, что украинского политика «необходимо срочно госпитализировать», так как он представляет опасность для общества.

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