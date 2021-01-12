Интерпол выдал ордер на арест двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута

Интерпол объявил в розыск одного португальца и двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году. Об этом во вторник, 12 января, сообщает Associated Press.

По его информации, «красные уведомления» выданы на имеющих российское гражданство владельца и капитана судна Rhosus, на борту которого находилась селитра, а также предпринимателя из Португалии, проводившего оценку склада в гавани. «Красное уведомление» Интерпола не требует от властей государств ареста разыскиваемых людей, поскольку это не ордер на арест, пишет «Ридус».

Имена объявленных в розыск не называются, но ранее сообщалось, что судно принадлежит Игорю Гречушкину, а капитаном был Борис Прокошев, передает RT.

Взрыв в ливанской столице произошел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По официальной версии властей, сдетонировали около 2,75 тыс. т аммиачной селитры, изъятой таможней шесть лет назад.

В результате обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. В том числе пострадало здание посольства России в Ливане, где выбило стекла.

При взрыве погибло более 150 человек, пострадало свыше 6 тыс. Из-за взрыва полностью или частично разрушилось порядка 4 тыс. зданий.

5 августа стало известно, что владельцем задержанного в Бейруте судна Rhosus был российский бизнесмен Игорь Гречушкин. После задержания корабля в Бейруте коммерсант был вынужден выплачивать неустойку, а затем инициировал процедуру банкротства. Кто стал владельцем судна после Гречушкина, неизвестно. По данным New York Times, само судно затонуло в начале 2018 года.

В октябре стало известно, что власти Ливана отправили в Интерпол запрос на выдачу международного ордера на арест двух россиян — владельца и капитана судна Rhosus, которое в 2013 году доставило в морской порт Бейрута 2,75 тыс. т аммиачной селитры.