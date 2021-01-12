Часть школьников переводят на удаленный режим в Якутске

В Якутске ученики с первого по восьмой классы переводятся на дистанционную форму обучения. Учащиеся старших классов остаются на очном обучении, но с учетом объявления актированных дней.

Решение принято из-за установившихся в регионе низких температур. Городское управление образования издало приказ об организации образовательного процесса в школах с 13 по 18 января в зависимости от климатических условий и ситуации с распространением COVID-19.

ИА SakhaNews напоминает, что учебные занятия для старшеклассников отменяются, когда температура опускается до -50 градусов без ветра, при скорости ветра от 1 м/с — при температуре -49 градусов, при скорости ветра от 2 м/с — при температуре -48 градусов, и при скорости ветра от 3 м/с — при понижении температуры до -47 градусов.