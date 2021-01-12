Сверхлегкий велосипед для спортсменов разработали в Томске

Студентка факультета журналистики Томского госуниверситета Кристина Клюева, которая по итогам деловой игры «Построй компанию. Продай компанию» работает в ГК «ТехноСпарк», изучает возможности вывода на рынки сверхлегкого велосипеда для спортсменов стоимостью от 200 тыс. рублей, информирует пресс-служба вуза.

Уже готовы чертежи и 3D-модели. Стартап готовится заказывать промдизайн и изготавливать предсерийные образцы деталей, передает РИА «Томск». Создатели велосипеда используют аддитивные технологии и комбинируют два металла — карбон и титан. Аналоги сверхлегкого велосипеда существуют, но их создают в основном за рубежом.

Ранее ученые Сибирского физико-технического института Томского госуниверситета (СФТИ ТГУ) запатентовали технологию получения материала имплантов, которые при нагрузке ведут себя как живые ткани организма. Эластичный материал способен полностью возвращать исходную форму после сильного растяжения или сжатия. Получить его удалось с помощью добавок порошка Ti к пористому порошковому сплаву на основе никелида титана. Новые импланты соответствуют современным требованиям в хирургии, стоматологии и травматологии.