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В Китае выпустят конкурента Aurus Arsenal

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Китайская автомобильная компания Hongqi, выпускающая представительские модели для китайской элиты и чиновников, анонсировала появление нового минивэна. Ближайшим аналогом модели является отечественный Aurus Arsenal. Об этом 12 января сообщает Motor.

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Отмечается, что минивэн известен под внутрикорпоративным индексом С095. Серийная версия автомобиля получит двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью не менее 250 л.с. Пару двигателю составит восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

По предварительным данным, производство нового минивэна Hongqi начнется летом 2022 года.

Премиальный минивэн Aurus Arsenal выпускается ФГУП НАМИ. Модель получила свое название в честь Арсенальной башни Московского Кремля. Автомобиль отличается большой решеткой радиатора черного цвета, узкими фарами, широкими воздухозаборниками с хромированной отделкой, а также рейлингами на крыше. Вход в пассажирскую часть салона осуществляется через боковые сдвижные двери.

13 ноября сообщалось, что в 2021 году на российском рынке появятся три новых модели Chery — Tiggo 8 Pro, Tiggo 4 Pro и Tiggo 2 Pro.

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