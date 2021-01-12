Зону отдыха обустроят на легендарной «сороконожке» в Благовещенске

В Благовещенске решено разбить новый парк на участке набережной реки Амур, известной как «сороконожка». Речь идет о территории более 3 га.

Проект благоустройства будет разработан в течение 2021 года. Жителям города предоставят право самим решать, чем наполнить новый сквер.

Как пишет Амурская служба новостей, участок находился в безвозмездном пользовании ФГБУН «Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения РАН». При этом его давно никак не использовали.

В ближайшее время жителям города власти предложат те или иные элементы благоустройства. Специфика территории полностью сохранится — это будет парк.

Кроме того, в этом районе уже ведется благоустройство и берегоукрепление набережной реки Амур. Через несколько лет жители получат новую современную набережную для прогулок и занятий спортом, а также парк.