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Племянница Скрипаля рассказала об отсутствии его реакции на смерть матери

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Племянница бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля Виктория в интервью «Известиям» заявила, что тот никак не отреагировал на информацию о смерти своей матери. Не было никаких сообщений и от его дочери Юлии.

О смерти матери Сергея Скрипаля Виктория с помощью знакомых переводчиков сообщила в посольство Великобритании, там их заверили, что информацию будет доведена в течение часа. Также женщина передала информацию в издание Daily Mail, однако ни от Юлии, ни от Сергея никакой реакции не последовало. По ее словам, последний разговор Скрипалей с покойной состоялся в июне 2019 года.

«Я считаю, что он (Сергей Скрипаль. — «Известия») сказал 26 июня (2019 года. — Ред.), что вы сами по себе, мы сами по себе, то есть он от нас отрекся (…). Я могла и хотела поддерживать с ними связь только ради бабушки, сейчас бабушки нет и смысла мне с ними общаться я не вижу никакого. (…) Со своей стороны всё, что нужно было сделать, я сделала. Отца его я похоронила, мать его я похоронила. Брата его хоронила моя сестра, он участия не принимал. На похороны отца он приехал, выделил какую-то сумму, это было в 2004 году. Всё, больше участия в жизни своей матери он не принимал никакого», — сказала Виктория Скрипаль, подчеркнув, что расходы на последние похороны полностью легли на ее семью.

От звонка до звонка: Скрипали ждут поздравлений с Новым годом
В последний раз экс-сотрудник британских спецслужб выходил на связь с родственниками лишь в конце июня

Она добавила, что не знает, почему Сергей Скрипаль не поддерживает отношения с родственниками, поскольку до инцидента в Солсбери отношения с семьей у него были хорошие. Юлия Скрипаль, по ее словам, «никогда особо не интересовалась жизнью родственников» и даже сторонилась близких.

О том, что в Ярославле умерла мать Сергея Скрипаля, стало известно 7 января. По словам Виктории Скрипаль, 93-летнюю женщину доставили в больницу еще 30 декабря. Она находилась в реанимации с 25-процентным поражением легких.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию боевого вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. Москву обвинили в причастности к инциденту. Россия отвергала все обвинения в свой адрес, указав на их бездоказательность.

После нападения Скрипали прошли лечение и были выписаны из больницы, однако в Россию они не возвращались и на связь с родственниками выходили редко. Точных данных об их местонахождении также нет. В начале декабря 2020-го Виктория Скрипаль рассказала, что Юлия звонила ей по телефону. Девушка сообщила, что живет в Британии на часть пенсии отца, специального пособия ей не назначили.

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