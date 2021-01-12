Семь человек задержали по делу об убийстве учителя во Франции

Сотрудники подразделения по борьбе с терроризмом и Главного управления внутренней безопасности во Франции задержали семь человек по делу об убийстве учителя Самуэля Пати в городе Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа в октябре 2020 года. Об этом сообщил во вторник, 12 января, журнал Le Point.

Отмечается, что задержание подозреваемых и обыски проходили в городах Сен, Марн, Мен, Луар, Лион и Тулуза. В общей сложности были задержаны семь человек. Правоохранители отследили группы в разных социальных сетях, в которых состояли задержанные. В эти группы также входил и Абдулах Анзоров, убивший преподавателя.

Как уточняет издание, по делу обвиняются 14 человек.

16 октября 2020 года на тот момент неизвестный мужчина, выкрикивая исламские лозунги, убил учителя Самуэля Пати. Предположительно, поводом для убийства стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые преподаватель якобы показывал в начале октября в ходе одной из лекций на тему свободы слова и мнений.

Эммануэль Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят». В рамках расследования 17 октября полиция задержала девять человек.

18 октября очевидцы опубликовали видео момента операции по ликвидации исламиста, убившего профессора. Мужчина не подчинился требованиям правоохранителей, в конце видео раздалась череда выстрелов.