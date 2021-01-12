Случай тяжелого осложнения после вакцинации от COVID-19 зафиксировали в Польше

Первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 зафиксировано в Польше, об этом 12 января сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

«Из доклада главного санитарного врача следует, что до настоящего времени зафиксировано 37 нежелательных побочных эффектов после прививок. 32 из них носили легкий характер, четыре — средний и один — тяжелый», — цитирует его WNP.

При этом Недзельский не привел подробностей относительно случая тяжелого побочного эффекта.

В Польше 27 декабря началась вакцинация от COVID-19 в соответствии с Национальной программой иммунизации.

В страну завезли препараты компаний Moderna и Pfizer. Всеобщая запись на вакцинацию начнется 15 января, информирует польский минздрав.

Первыми прививки получат медики, затем, с 25 января, — пенсионеры, сотрудники силовых структур, учителя и другие представители групп риска.

6 января Европейское агентство лекарственных средств одобрило вакцину от коронавируса американской компании Moderna и препарат от Pfizer/BioNTech для использования на территории Евросоюза.

При этом 8 декабря стало известно, что во время исследования вакцин Pfizer/BioNTech умерли шесть участников. Два летальных исхода произошли в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо.