Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Скончался миллиардер Шелдон Адельсон
Общество
Протаранивший военную колонну водитель самосвала частично признал вину
Мир
Случай побочной реакции на вакцину Pfizer зафиксирован во Франции
Наука
Dragon отстыковался от МКС и возвращается на Землю
Общество
СК начал проверку после похищения пиратами россиянина в Гвинейском заливе
Мир
Британия профинансирует «реинтеграцию» Крыма в состав Украины
Мир
Трамп назвал ситуацию с импичментом опасной для США
Мир
Интерпол объявил в розыск двух россиян и португальца из-за взрыва в Бейруте
Общество
Россияне из экипажей новой экспедиции на МКС привились от COVID-19
Сюжет:

Случай тяжелого осложнения после вакцинации от COVID-19 зафиксировали в Польше

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 зафиксировано в Польше, об этом 12 января сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

Чем дальше — тем ближе: зачем человечеству нужен был коронавирус?
Деятели искусства рассказали «Известиям» свои версии главного события уходящего года

«Из доклада главного санитарного врача следует, что до настоящего времени зафиксировано 37 нежелательных побочных эффектов после прививок. 32 из них носили легкий характер, четыре — средний и один — тяжелый», — цитирует его WNP.

При этом Недзельский не привел подробностей относительно случая тяжелого побочного эффекта.

В Польше 27 декабря началась вакцинация от COVID-19 в соответствии с Национальной программой иммунизации.

В страну завезли препараты компаний Moderna и Pfizer. Всеобщая запись на вакцинацию начнется 15 января, информирует польский минздрав.

Первыми прививки получат медики, затем, с 25 января, — пенсионеры, сотрудники силовых структур, учителя и другие представители групп риска.

6 января Европейское агентство лекарственных средств одобрило вакцину от коронавируса американской компании Moderna и препарат от Pfizer/BioNTech для использования на территории Евросоюза.

При этом 8 декабря стало известно, что во время исследования вакцин Pfizer/BioNTech умерли шесть участников. Два летальных исхода произошли в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020