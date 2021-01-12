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ГИБДД назвала ненаказуемые случаи оставления места ДТП

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Есть четыре случая, в которых водителя не будут наказывать за оставление места ДТП. Об этом рассказали в российской Госавтоинспекции (ГИБДД).

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«Если в ДТП нет пострадавших и у водителей нет разногласий о том, как произошло событие, кто виноват, то можно ДПС не вызывать, а составить схему ДТП, подписать ее обоим участникам и поехать на ближайший пост ДПС, чтобы оформить документы (п. 2. 6 ПДД)», — приводит слова представителей ГИБДД ТАСС.

Кроме того, можно оставить место ДТП, если водители решили заполнить европротокол.

«При этом в обязательном порядке должны быть соблюдены четыре условия: в ДТП два участника — транспортных средства и не более, у обоих водителей есть действующий полис ОСАГО на транспортные средства, участвовавшие в ДТП, пострадало только имущество и оба согласны с перечнем и характером повреждений, полученных при этом событии», — объяснили в ГИБДД.

Уезжать с места ДТП без последствий разрешается, если при столкновении автомобилей травмированы люди, им требуется экстренная медицинская помощь и потерпевшего нужно срочно доставить в больницу. Участник ДТП может отвезти пострадавшего, однако должен вернуться на место происшествия. До отъезда водителю необходимо зафиксировать положение машины, следы и предметы в присутствии свидетелей, принять меры к их сохранению и организовать объезд места ДТП.

Есть еще один случай, когда оставление места ДТП не будет наказуемым. Речь идет о ситуации, когда «водитель должен освободить проезжую часть, если невозможно проехать другим транспортным средствам». Перед этим следует «при свидетелях зафиксировать положение машины, следов и предметов, принять меры к сохранению следов ДТП, организовать объезд».

В других случаях за оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения прав от года до полутора лет или административного ареста до 15 суток.

В декабре 2020 года российская Госавтоинспекция выступила с предложением начать публиковать данные о ДТП с выпускниками автошкол. Подразделения ГИБДД должны будут публиковать в открытом доступе ежеквартальный отчет о доле выпускников автошкол, сдавших экзамены с первой попытки или не сдавших вообще. В отчете также будет указано число погибших и пострадавших в ДТП по вине выпускников, уже получивших права. Речь идет о начинающих водителях со стажем менее двух лет.

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