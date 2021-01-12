Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Скончался миллиардер Шелдон Адельсон
Общество
Суд арестовал врезавшегося в военную колонну водителя самосвала
Мир
Случай побочной реакции на вакцину Pfizer зафиксирован во Франции
Общество
Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов
Мир
Британский политик призвал ввести санкции против «Северного потока – 2»
Мир
Британия профинансирует «реинтеграцию» Крыма в состав Украины
Мир
Украинец попытался прорваться в Крым на внедорожнике
Мир
Интерпол объявил в розыск двух россиян и португальца из-за взрыва в Бейруте
Общество
Россияне из экипажей новой экспедиции на МКС привились от COVID-19

Фигуру мыши за 670 млн рублей нашли брошенной во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Владивостока обнаружили брошенной новогоднюю конструкцию в виде мыши, которую в городской администрации оценили в 670 млн рублей.

Речь идет о фигуре «Мышь на сыре», которая в 2020 году прославилась на весь край после ДТП на центральной площади. Теперь эта конструкция пылится на открытой площадке в районе авторынка «Зеленый угол». Как пишет ИА PrimaMedia, арт-объект прикрыт тентом, его никто не охраняет.

Между тем в городской администрации заявили, что конструкция — это собственность компании-подрядчика. В этом районе у организации находится производственный цех. Вторая фигура, которую предоставили взамен поврежденной, хранится на складе ДК «Владивосток». Фигуры используются и хранятся до тех пор, пока не придут в негодность. Затем учреждение заказывает независимую. экспертизу и по ее заключению принимает решение о списании и утилизации. И такая схема касается всего имущества, которое состоит на балансе городской администрации, сказали в мэрии.

Агентство напоминает, что новогодняя фигура «Мышь на сыре», установленная на центральной площади Владивостока, была испорчена дрифтером в декабре 2019 года. Символ года долгое время находился в центре города, а потом еще и горел от попавшей в него петарды.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020