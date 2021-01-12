Фигуру мыши за 670 млн рублей нашли брошенной во Владивостоке

Жители Владивостока обнаружили брошенной новогоднюю конструкцию в виде мыши, которую в городской администрации оценили в 670 млн рублей.

Речь идет о фигуре «Мышь на сыре», которая в 2020 году прославилась на весь край после ДТП на центральной площади. Теперь эта конструкция пылится на открытой площадке в районе авторынка «Зеленый угол». Как пишет ИА PrimaMedia, арт-объект прикрыт тентом, его никто не охраняет.

Между тем в городской администрации заявили, что конструкция — это собственность компании-подрядчика. В этом районе у организации находится производственный цех. Вторая фигура, которую предоставили взамен поврежденной, хранится на складе ДК «Владивосток». Фигуры используются и хранятся до тех пор, пока не придут в негодность. Затем учреждение заказывает независимую. экспертизу и по ее заключению принимает решение о списании и утилизации. И такая схема касается всего имущества, которое состоит на балансе городской администрации, сказали в мэрии.

Агентство напоминает, что новогодняя фигура «Мышь на сыре», установленная на центральной площади Владивостока, была испорчена дрифтером в декабре 2019 года. Символ года долгое время находился в центре города, а потом еще и горел от попавшей в него петарды.