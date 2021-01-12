Стоимость развития метро в Самаре оценили в 62 млрд рублей

Наиболее масштабный сценарий развития метрополитена в Самаре потребует более 62 млрд рублей. Соответствующие данные представлены в проекте комплексной транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации, разработанной сотрудниками РосдорНИИ.

Согласно максимальному сценарию, к 2024 году власти должны обеспечить завершение работ на станциях «Алабинская» и «Московская», а также строительство «Самарской» на первой линии метрополитена. Только эти работы обойдутся в 7,7 млрд рублей, пишет НИА «Самара» со ссылкой на 63.ру.

Этот же сценарий развития предусматривает строительство второй ветки метро от станции «Вокзальная» до станции «Орловская» к 2035 году. По расчетам экспертов, стоимость данного участка составит 55 млрд рублей.

Сотрудники РосдорНИИ предложили ограничить вторую ветку пятью станциями и при этом рекомендовали проложить участок от железнодорожного вокзала до Центрального автовокзала в первую очередь.

В декабре пользователи Twitter поделились впечатлениями от фотографий станций московского и нью-йоркского метро. Автор поста выложила в соцсеть снимки станций «Киевская» в Москве и «Чеймберс-стрит» в Нью-Йорке.