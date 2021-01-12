В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 20 рейсов

В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском задержаны или отменены 24 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание» во вторник, 12 января.

Во Внуково задержаны семь рейсов и три отменены. В Домодедово задержаны шесть рейсов, отменены два. В Шереметьево задержаны три рейса, передает агентство городских новостей «Москва».

В Жуковском отменили три рейса, следует из данных онлайн-табло прилетов и вылетов подмосковного аэропорта.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или организациями, обслуживающими аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 минут и более, уточняет РИАМО.

Ранее, 8 января, сообщалось, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит обстоятельства 10-часовой задержки рейса из Москвы в Занзибар.