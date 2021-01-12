Усиление ветра ожидается на территории Орловской области

Жителей Орловской области предупредили о неблагоприятных погодных явлениях. 12 и 13 января в регионе усилится ветер.

По данным синоптиков, ухудшение погоды ожидается вечером 12 января. В течение суток в Орловской области прогнозируют восточный ветер со скоростью до 14 м/с, местами возможны порывы до 19 м/с. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

В ночные часы температура воздуха опустится до -6...-11 градусов. В дневные часы ожидается около -5...-10 градусов.

Ранее в четырех районах Сахалина объявили штормовое предупреждение. В ночь на 13 января ожидается усиление ветра до 20 м/с. Снежный циклон принесет осадки. Силы и средства экстренных служб приведены в готовность.