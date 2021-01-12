Тринадцать человек умерли во время заморозков в Красноярском крае

Многочисленные случаи обморожения зафиксированы во время лютых морозов в Красноярском крае. В период, когда в регионе установилась очень холодная погода, и до 11 января, за медицинской помощью обратилось почти 490 человек.

У большинства пострадавших, в том числе у 30 детей — переохлаждение. 207 человек госпитализированы, 13 человек умерли, сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на региональный минздрав. Чаще всего жители получали обморожение кистей рук, когда пытались завести автомобиль.

В конце декабря 2020 года научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что в Сибири в первые половины этого года продолжится период супернизких температур. В частности, холодный антициклон пройдет по Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областям и Алтайскому краю. В Красноярском крае и в Эвенкии температура может понижаться до -53 градусов.