Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Скончался миллиардер Шелдон Адельсон
Общество
Суд арестовал врезавшегося в военную колонну водителя самосвала
Мир
Случай побочной реакции на вакцину Pfizer зафиксирован во Франции
Общество
Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов
Мир
Британский политик призвал ввести санкции против «Северного потока – 2»
Мир
Британия профинансирует «реинтеграцию» Крыма в состав Украины
Мир
Украинец попытался прорваться в Крым на внедорожнике
Мир
Интерпол объявил в розыск двух россиян и португальца из-за взрыва в Бейруте
Общество
Россияне из экипажей новой экспедиции на МКС привились от COVID-19

Дистанционное обучение сохранится в Рязанской области до 24 января

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство образования Рязанской области дало разъяснения родителям по поводу дистанционного обучения школьников. Ученики 5-х и 6-х классов останутся на удаленке до 24 января.

Родители задали вопросы по поводу формы обучения на странице губернатора Николая Любимова. Минобр попросил жителей региона с пониманием отнестись к решению о «веерной дистанционке». Об этом пишет 62info.ru.

В удаленном режиме остаются только пятые и шестые классы. Для остальных параллелей уроки проходят в очном режиме.

Распоряжение о дистанционном обучении было опубликовано 25 декабря. Согласно документу, часть школьников после новогодних каникул должна была учиться удаленно. С 7 по 20 декабря на дистанционном обучении находились ученики седьмых, восьмых и десятых классов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020