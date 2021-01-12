Дистанционное обучение сохранится в Рязанской области до 24 января

Министерство образования Рязанской области дало разъяснения родителям по поводу дистанционного обучения школьников. Ученики 5-х и 6-х классов останутся на удаленке до 24 января.

Родители задали вопросы по поводу формы обучения на странице губернатора Николая Любимова. Минобр попросил жителей региона с пониманием отнестись к решению о «веерной дистанционке». Об этом пишет 62info.ru.

В удаленном режиме остаются только пятые и шестые классы. Для остальных параллелей уроки проходят в очном режиме.

Распоряжение о дистанционном обучении было опубликовано 25 декабря. Согласно документу, часть школьников после новогодних каникул должна была учиться удаленно. С 7 по 20 декабря на дистанционном обучении находились ученики седьмых, восьмых и десятых классов.