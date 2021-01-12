Россияне из экипажей новой экспедиции на МКС привились от COVID-19

Основной и дублирующий экипажи длительной экспедиции МКС-65 сделали первую прививку от COVID-19. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).

«Для основного и дублирующего экипажей МКС-65 и МКС-65д выполнена первая прививка», — приводит слова представителей ЦПК ТАСС.

Вакцину ввели космонавтам Олегу Новицкому, Петру Дуброву, Антону Шкаплерову, Дмитрию Петелину.

«Вторая фаза прививки запланирована на ближайшую пятницу, 15 января. Время в расписании космонавтов выделено. Полный пакет из двух прививок прошли два космонавта: Олег Артемьев и Николай Чуб. Для этих космонавтов вторая прививка по срокам была проведена в период новогодних праздников — 8 января», — уточнили представители ЦПК.

В ЦПК также отметили, что первая массовая вакцинация сотрудников ЦПК им. Ю.А. Гагарина прошла в Звездном городке во вторник.

Вакцинация от коронавируса российских космонавтов и сотрудников Центра подготовки стартовала 18 декабря 2020 года в Звездном городке. Космонавты-испытатели предварительно прошли обязательный медосмотр. Вместе с ними первый компонент вакцины также получили еще несколько работников центра, которые непосредственно взаимодействуют с космонавтами в процессе тренировок.