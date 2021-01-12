Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Скончался миллиардер Шелдон Адельсон
Общество
Суд арестовал врезавшегося в военную колонну водителя самосвала
Мир
Случай побочной реакции на вакцину Pfizer зафиксирован во Франции
Общество
Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов
Мир
Британский политик призвал ввести санкции против «Северного потока – 2»
Мир
Британия профинансирует «реинтеграцию» Крыма в состав Украины
Мир
Украинец попытался прорваться в Крым на внедорожнике
Мир
Интерпол объявил в розыск двух россиян и португальца из-за взрыва в Бейруте
Общество
Россияне из экипажей новой экспедиции на МКС привились от COVID-19

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Белгородской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белгородской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. Спасатели предупреждают жителей региона о сильном ветре и снеге.

По данным МЧС, 13 января в Белгородской области похолодает до -7 градусов в дневные часы и до -11 градусов ночью. Местами возможен сильный снег и метели. на дорогах образуются снежные заносы, сообщает Бел.ru.

Скорость ветра достигнет 13 м/с, местами возможны порывы до 20 м/с.

Согласно прогнозам, на территории Белгорода днем 13 января ожидается усиление снега. Температура воздуха составит -6 градусов.

Ранее в четырех районах Сахалина объявили штормовое предупреждение. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в ночь на 13 января с приходом снежного циклона.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020