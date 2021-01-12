Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Белгородской области

В Белгородской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. Спасатели предупреждают жителей региона о сильном ветре и снеге.

По данным МЧС, 13 января в Белгородской области похолодает до -7 градусов в дневные часы и до -11 градусов ночью. Местами возможен сильный снег и метели. на дорогах образуются снежные заносы, сообщает Бел.ru.

Скорость ветра достигнет 13 м/с, местами возможны порывы до 20 м/с.

Согласно прогнозам, на территории Белгорода днем 13 января ожидается усиление снега. Температура воздуха составит -6 градусов.

Ранее в четырех районах Сахалина объявили штормовое предупреждение. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в ночь на 13 января с приходом снежного циклона.